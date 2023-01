Maltempo nell’Aquilano: cede ponte a Molina Aterno | FOTO

MeteoWeb

Disagi e allagamenti a Molina Aterno (L’Aquila), dove un ponte sull’Aterno ha parzialmente ceduto a causa della spinta dei detriti che si sono accumulati dopo il forte maltempo di queste ore. Al fine di assicurare l’incolumità pubblica, è stata disposta la chiusura delle Strada Provinciale 11 in direzione di Molina. Lo comunica il sindaco Luigi Fasciani.

“Purtroppo – aggiunge – si è riscontrato un abbassamento della sede stradale di 50 centimetri e conseguente crollo del ponte, a causa dell’esondazione del fiume. Continuiamo a monitorare la situazione. La chiusura del tratto interessato si prolungherà, per interventi di rimozione del ponte e ricostruzione“. In un primo momento aveva ceduto soltanto il pilone centrale del ponte, poi attorno alle 14 il crollo di tutta la struttura. In via precauzionale è stato chiuso anche un ponte nella zona di Stiffe.

