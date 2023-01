Maltempo, la giornata terribile di Napoli: vento fino a 111km/h, gravi danni in città | FOTO e DATI

MeteoWeb

E’ stata una giornata di maltempo terribile per Napoli, che ha subito la furia del forte vento di libeccio che in città e in tutto l’hinterland ha soffiato con raffiche furiose, fino a 111km/h a Villa Paradiso, 108km/h a Bagnoli, 106km/h all’Eremo dei Camaldoli, 105km/h al Porticciolo Molosiglio, 103km/h ai Camaldoli, 96km/h al Museo di Capodimonte, 78km/h a Capodichino, 68km/h in via Toledo, 65km/h a Fuorigrotta.

Il forte vento ha provocato gravi danni in molte zone della città. Un grosso albero sradicato a piazza Cavour è piombato su numerose auto in sosta danneggiandole. Le scuole sono rimaste chiuse e non riapriranno neanche domani, visto il persistere del maltempo che continuerà a colpire la città e tutta la Regione Campania. Adesso, nel corso della notte, un vero e proprio nubifragio sta colpendo proprio il centro di Napoli provocato da un forte temporale con saette a ripetizione e tuoni molto intensi.

Per seguire la situazione meteo in tempo reale consigliamo come sempre le pagine del nowcasting da cui è possibile seguire l’evoluzione meteorologica minuto per minuto su tutto il territorio nazionale e continentale con focus su ogni dettaglio del monitoraggio atmosferico: