Maltempo Lazio: grandine a Roma, tromba marina a Cerenova | VIDEO

L’instabilità che sta interessando le regioni del Centro ha portato un’improvvisa grandinata a Roma. Dal cielo (quasi) sereno, la Capitale è passata alla grandine nel giro di tre ore, con calo delle temperature e vento. “È un fenomeno normale legato alla stagione. È solo arrivato l’inverno anche se in ritardo”, spiega all’AGI, Gabriele Serafini del Centro Meteo Italiano.

“La presenza di una vasta sacca depressionaria – spiega Serafini – ha fatto convergere aria più fredda in quota anche a Roma. Questa massa d’aria di matrice artico-marittima accentua l’instabilità e causa fenomeni improvvisi come la grandine”. Dunque, si è trattato di “una normale dinamica legata alla stagione invernale. Si registra un chiaro abbassamento delle temperature”.

Maltempo, grandine a Roma

Un altro evento meteo rilevante avvenuto nella città metropolitana di Roma è la tromba marina che si è formata davanti a Cerenova.

A Roma, l’inverno si fa sentire solo a metà gennaio dopo un dicembre tra i più caldi mai registrati. “Stamattina – spiega il tecnico meteorologo di Ampro (Associazione meteo professionisti) – c’erano +8°C in zona San Pietro, adesso la temperatura è scesa sotto gli otto“. Intanto, è “attesa nelle prossime 24 ore anche la neve sulle colline romane“, aggiunge Serafini.

Negli eventi di queste ore, trovano conferma le nostre previsioni meteo. L’aria fredda, infatti, sta entrando e in serata la neve arriverà alle porte di Roma, cadendo copiosa ai Castelli.

