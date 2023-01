Risveglio imbiancato nelle Marche: la neve ricopre Frontignano di Ussita | FOTO

MeteoWeb

La neve è caduta in abbondanza a Frontignano di Ussita (Macerata) nelle scorse ore. Secondo le previsioni meteo del Centro Multirischi della Regione Marche, nel corso della giornata la quota neve si alzerà attorno ai 1.700 metri di quota, ma nei prossimi giorni potrebbe tornare a scendere attorno a 1.200 metri. Secondo i gestori degli impianti sciistici di Frontignano e Bolognola, nel fine settimana sulle piste potrebbero registrarsi accumuli di 50-60 cm.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: