Maltempo Molise: idrovora in azione a Termoli in soccorso a famiglie bloccate | FOTO

Intervento con l’idrovora in località Rio Vivo Marinelle per una squadra di volontari della Misericordia di Termoli (Campobasso), entrata in azione come modulo di Protezione Civile questa mattina su richiesta dell’amministrazione comunale, in soccorso a 3 famiglie. I residenti sono rimasti bloccati a causa degli allagamenti generati dalla mareggiata avvenuta nella notte. L’acqua del mare in burrasca, spinta dal vento, ha creato accumuli superiori al mezzo metro all’interno dei giardini e lungo l’unica strada di accesso al centro abitato, una interpoderale impraticabile anche ai mezzi di soccorso sanitario. I volontari stanno utilizzando una pompa idrovora con capacità di aspirare 3mila litri di acqua al minuto.

