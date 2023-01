Maltempo e nave incagliata: porto di Gioia Tauro ancora chiuso

MeteoWeb

Il porto di Gioia Tauro è ancora chiuso a causa delle avverse condizioni meteo marine. I forti venti del quadrante ovest, infatti, che spirano perpendicolari sulla bocca di porto, continuano a soffiare intensamente, superando le regole di sicurezza operativa.

Intanto vanno avanti le operazioni di soccorso della MSC “Elaine”, la portacontainer che è stata disincagliata stamattina dai rimorchiatori, finita ieri mattina sugli scogli sottomarini che proteggono l’imboccatura principale della grande infrastruttura. Secondo quanto appreso, la Capitaneria di porto, considerate le condizioni meteo attuali, ha scelto di far sostare temporaneamente in rada l’imponente imbarcazione, in attesa di riprendere domattina le operazioni d’attracco alla banchina di levante del terminal container.