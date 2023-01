Maltempo, primi fiocchi di neve nell’Alta Tuscia viterbese | VIDEO

MeteoWeb

Nell’Alta Tuscia viterbese hanno fatto la loro comparsa i primi fiocchi di neve. Nella notte ha iniziato a nevicare in alcuni Comuni a Nord della provincia, tra cui Latera, Onano, Acquapendente, Montefiascone e Valentano. La provincia di Viterbo si è attivata con mezzi spargisale, rimasti tutta la notte in azione. Qualche fiocco è caduto anche sul capoluogo della Tuscia e sul comprensorio della Cimina, strada che collega Viterbo alla zona Sud della provincia.

