Maltempo Sardegna, torna le neve nel Nuorese | FOTO

E’ tornata la neve nella notte in Sardegna, nel Nuorese, in abbondanza, e le precipitazioni continuano incessantemente. Sulle cime del Gennargentu il manto bianco è ormai alto un metro e il Comune di Fonni sta intervenendo per liberare le strade. Registrati disagi anche nella Statale 389 Nuoro-Lanusei e nella 389Var tra Fonni e Ovodda, dove alcuni mezzi pesanti si sono intraversati a causa della strada ghiacciata, bloccandola.

