Maltempo: debole nevicata imbianca Siena | FOTO e VIDEO

Oggi il maltempo la fa da padrone sulla Toscana, dove sono avvenute piogge, nevicate e persino forti grandinate che hanno creato disagi. Una debole nevicata è bastata ad imbiancare tetti e strade nel centro storico di Siena. I fiocchi hanno cominciato a cadere nel tardo pomeriggio sulla città del Palio dove, poche ore prima, si era abbattuta anche una grandinata. In questo momento, a Siena si registra una temperatura di +1°C.

Neve a macchia di leopardo in tutta la provincia, dalla Valdelsa al Chianti passando per alcune zone della Valdorcia. Le precipitazioni maggiori sul Monte Amiata dove si sono registrati anche 20 centimetri di neve.

Debole nevicata imbianca Siena

