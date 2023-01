Grandine in Toscana: imbiancato il borgo di Vinci, spettacolo in riva al mare | FOTO

MeteoWeb

Forti temporali stanno colpendo Romagna e Toscana questo pomeriggio a causa dell’ingresso di aria fredda da Nord-Est. Una violenta grandinata ha paralizzato il traffico sulla A1 e anche il borgo medievale di Vinci, in provincia di Firenze, è stato imbiancato da una grandinata che si è verificata nella parte alta dell’Empolese Valdelsa. Imbiancata la zona del Museo Leonardiano e dela Casa di Leonardo. La situazione, come conferma lo stesso sindaco Giuseppe Torchia, non ha provocato nessun danno né problemi alla circolazione. Nessun disagio, dunque, nella zona dove da ieri sera, specialmente nei comuni della Valdelsa, sono stati messi in allerta i mezzi per la gestione della neve tenendo conto dell’allerta emessa dalla Regione Toscana.

Un’altra vista suggestiva provocata dal maltempo in Toscana è quella della spiaggia di Rosignano Solvay, in provincia di Livorno. Qui il graupel, o neve tonda, ha imbiancato la spiaggia come fosse neve, per un panorama davvero mozzafiato in riva al mare.

