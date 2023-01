Maltempo, irrompe il freddo: forti temporali in Toscana, inferno sull’A1 per la grandine | VIDEO

MeteoWeb

Il Ciclone Polare si sta spostando molto lentamente verso Sud, e così spalanca la strada all’aria fredda che irrompe da Nord/Est e fa crollare le temperature. Forti temporali di neve stanno colpendo Romagna e Toscana questo pomeriggio, e in serata insisteranno estesi anche a Umbria e Lazio con nevicate attese fino a quote molto basse, persino alle porte di Roma.

La neve vera e propria cadrà oltre i 300 metri di altitudine, con accumuli abbondanti. Intanto, però, fa già freddo e anche in pianura molte località sono colpite dalla grandine. Proprio una violenta grandinata, verificata intorno alle 15, ha paralizzato il traffico dell’Autostrada A1 tra Arezzo e Valdarno: sul posto è intervenuto personale di autostrade che sta monitorando quella che è una situazione drammatica. La coda in entrambe le direzioni è di circa 13km. Aspi,consiglia per chi viaggia verso Roma di uscire a Valdarno e rientrare in autostrada ad Arezzo dopo aver percorso la viabilità secondaria; percorso inverso per chi viaggia verso Firenze/Bologna.

La presenza di ghiaccio ha provocato incidenti a ripetizione e bloccato la circolazione. Al momento abbiamo +3°C a Firenze, Siena e Arezzo, ma le temperature diminuiranno ulteriormente in serata.

AGGIORNAMENTO

Ritorna progressivamente alla normalità la circolazione nel tratto di A1 Milano-Napoli compreso tra Valdarno e Arezzo in entrambe le direzioni dopo l’intensa grandinata. E’ quanto spiegato, in una nota, da Autostrade per l’Italia. La rilevante coltre di grandine accumulatosi in breve tempo ha richiesto l’intervento di uomini e mezzi della Direzione 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia prontamente intervenuti per lo sgombero e il trattamento del fondo stradale. Al momento si registrano 6km in entrambe le direzioni. Per le lunghe percorrenze in direzione Roma, Autostrade consiglia di uscire ad Impruneta, seguire le indicazioni per Siena, proseguire sul Raccordo Siena-Bettolle e rientrare in A1 a Valdichiana. Percorso inverso in direzione Firenze.

