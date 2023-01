Maltempo Campania, in arrivo nuova piena del Volturno: famiglie isolate e aziende allagate | VIDEO

MeteoWeb

In arrivo una nuova piena del fiume Volturno, ma di minore entità rispetto alla precedente. Il Consorzio generale di bonifica del Bacino inferiore del Volturno sta continuando a monitorare le acque del fiume, interessate da un perdurante fenomeno di piena iniziato il 16 gennaio. Alle 9 di oggi, l’idrometro di Solopaca sul fiume Calore ha toccato un colmo di piena a 365 centimetri sullo zero idrometrico. Al contempo non si registrano afflussi significativi dal bacino alto e medio del Volturno.

Tuttavia, sono di nuovo a rischio allagamento le aree già interessate dall’esondazione dovuta alla rottura arginale verificatasi a Cancello ed Arnone per il cedimento dell’argine sinistro in località Masseria Caianello. La stazione idrometrica appostata al Ponte di Limatola – si legge in una nota – registra un modesto incremento del livello, che alle 13 di oggi ha raggiunto i 276 centimetri sullo zero idrometrico. Pertanto, sulla scorta degli eventi storici, è possibile stimare l’orario del passaggio del colmo di piena nei centri più a valle. Il massimo della piena dovrebbe essere raggiunto alle 23 di oggi alla stazione di Ponte Annibale tra Capua e Bellona, all’1 di domani 22 gennaio a Capua e alle 5 sempre di domani a Grazzanise.

“L’entità della piena è certamente modesta – ha spiegato il direttore generale dell’ente di bonifica Camillo Mastracchio in una nota inviata agli enti territoriali e alle autorità competenti – ma in ogni caso il valore idrometrico del fiume potrebbe intercettare di nuovo il livello della breccia arginale causando un nuovo riversamento. Sarà possibile al passaggio della piena da Ponte Annibale stimare i livelli di piena medesimi”.

Maltempo: famiglie isolate e aziende allagate nel Casertano

A causa dell’ondata di maltempo, i Vigili del Fuoco stanno svolgendo decine di interventi nel Casertano, in soccorso di persone bloccate in casa con bimbi piccoli e senza corrente, o nelle loro auto in mezzo a fiumi di acqua. Si registrano anche aziende allagate con animali isolati. Il Comando Provinciale ha raddoppiato i turni di servizio per far fronte alle tante richieste pervenute dai cittadini, e dal 16 gennaio va avanti in modo incessante il lavoro di soccorso dei pompieri della sede centrale di Caserta e dei distaccamenti di Aversa, Marcianise, Teano, Mondragone e Piedimonte Matese.

La maggior parte degli interventi sono stati effettuati dai Vigili del Fuoco a Capua e nella frazione di Brezza, ma anche nei comuni vicini attraversati dal Volturno, come Grazzanise, Cancello Arnone e tutte le zone attigue alla strada provinciale 333 che da Capua conduce a Castel Volturno, costeggiando a tratti il corso del fiume. I pompieri sono intervenuti con i reparti operativi supportati dai nuclei S.A.F. (Speleo alpino fluviale), S.F.A. (Soccorso fluviale alluvionale) e con mezzi anfibi e gommoni per portare in salvo famiglie isolate nelle loro case allagate, o per portare assistenza ad imprenditori agricoli e allevatori e anche agli animali nelle stalle. Tanti anche gli interventi per alberi e cartelloni stradali caduti causa il forte vento.

