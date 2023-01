Maltempo, piogge incessanti in Puglia: allagamenti e frane nel Foggiano

MeteoWeb

Piogge incessanti da ieri stanno provocando disagi in Puglia, in particolare nel Foggiano. Una frana di fango e detriti è stata segnalata sui Monti Dauni, sulla provinciale che collega Monteleone di Puglia ad Accadia. Criticità anche sulla Pedegarganica tra San Severo e Apricena: alcuni tratti sono completamente allagati, così come lo sono le campagne di Apricena, San Severo e Foggia. La neve ha fatto nuovamente la sua comparsa tornata sulle cime più alte del sub Appennino Dauno. Sono monitoraggio i corsi d’acqua della Capitanata come il Fortore, Ofanto, Candelaro e Cervaro.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: