Maltempo Puglia: trombe marine e pioggia a Otranto | VIDEO

Maltempo in Puglia a causa di un ciclone che si sta spostando sulle regioni del Sud. Oltre alle piogge che hanno interessato maggiormente la metà meridionale della regione, due trombe marine sono state avvistate oggi, poco dopo le 15.30, lungo il litorale della costa di Otranto. Il passaggio dei due mulinelli di acqua sulla superficie del mare, a poca distanza l’uno dall’altro, è stato visibile nella Baia dell’Orte, a sud della Città dei Martiri.

Le due trombe marine si sono poi dissolte senza raggiungere la terra ferma e senza creare danni. La zona è stata poi interessata da un rovescio di pioggia: caduti 22mm a Otranto, 30mm a Ortelle, 31mm a Minervino di Lecce, Santa Cesarea Terme.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: