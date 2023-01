Maltempo in Toscana: rovesci e grandinate tra Firenze, Prato e Pistoia, neve in Valtiberina e Casentino

MeteoWeb

Dopo la fase di intenso maltempo di ieri, anche oggi la Toscana si trova a fare i conti con le avverse condizioni meteo. “Una perturbazione sta attraversando al momento le province di Pistoia, Prato e Firenze con rovesci localmente forti e qualche grandinata. Neve oltre i 600-800 metri di quota,” ha segnalato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

Nevicate in nottata sui rilievi di Valtiberina e Casentino in provincia di Arezzo. I fiocchi sono scesi anche a quote collinari senza creare disagi. Tutti i passi sono percorribili con equipaggiamento invernale. In pianura forti piogge hanno causato alcuni allagamenti.

