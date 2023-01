Maltempo, piogge e vento sferzano l’Umbria: esonda torrente a Spoleto, famiglia isolata

MeteoWeb

Piogge intense e forte vento stanno colpendo l’Umbria oggi, facendo ingrossare i fiumi e provocando danni e disagi. Tra i dati pluviometrici parziali, spiccano i 60mm caduti a Castagnacupa, frazione di Spoleto, 52mm a Città di Castello, 48mm a Vallo di Nera, 45mm a Collescipoli, 42mm ad Ancaiano, Nocera Umbra, 34mm a Gualdo Tadino, 33mm a Terni. I venti soffiano sula regione con raffiche di 50-80km/h. Raffica di 109km/h registrata a Forca Canapine.

Decine di interventi a causa del maltempo in tutta l’Umbria. Nella provincia di Perugia, criticità a Foligno, Spoleto, Città di Castello e Todi. Interventi principalmente per piante cadute, rami pericolanti e qualche piccolo smottamento. A Spoleto, in località Testaccio, una famiglia è rimasta isolata a causa di un torrente incanalato in un tubo che, ostruendosi, è esondato. A Foligno, invece, la piena del Topino ha portato alla chiusura di tutti i varchi d’accesso pedonali al fiume come misura precauzionale.

Oltre una cinquantina invece gli interventi dei Vigili del Fuoco in provincia di Terni. Il maltempo ha interessato in particolare il Ternano, il Narnese e l’Amerino. Nella frazione di Piediluco è stata soccorsa una persona rimasta bloccata con la propria auto nel sottopasso che conduce al cimitero.

Nell’Orvietano, il fiume Paglia ha superato i quattro metri d’altezza e viene costantemente monitorato dalla Protezione Civile, coordinata dal Comune. Alcune strade secondarie intorno al capoluogo orvietano sono state chiuse, parzialmente o totalmente, a causa di alberi caduti e allagamenti. In particolare, il provvedimento ha interessato la strada nella zona industriale di Ponte Giulio a causa dell’esondazione del fosso Poggettone.

Continuano le attività di monitoraggio della Provincia su tutta la rete viaria di competenza. La Provincia di Terni ha disposto la chiusura di un tratto della provinciale 4, nel comune di Montefranco, da oggi fino al miglioramento delle condizioni meteo. Il provvedimento è stato assunto in via precauzionale per salvaguardare la sicurezza di chi viaggia a causa di alcune piante, sulla ripa sovrastante le carreggiate, che potrebbero cadere a causa di pioggia e vento. Il tratto chiuso è in prossimità della frazione di Monzano. Previsti come percorsi alternativi SP4 e SS3 Flaminia in entrambi i sensi di marcia o SP4 e SP68 di San Mamigliano sempre in entrambi i sensi di marcia. Al momento si registrano piccole frane e qualche allagamento di ridotta entità che non hanno determinato comunque problematiche alla circolazione.

