Maltempo: arriva la prima neve sui Castelli Romani, graupel imbianca Terracina e Aprilia | FOTO e VIDEO

L’arrivo dell’aria fredda ha favorito un abbassamento della quota neve nel Lazio: in queste ore, infatti, nevica fin sui Castelli Romani, alle porte di Roma, in località come Rocca di Papa e Rocca Priora, come ampiamente previsto nei precedenti bollettini di MeteoWeb. Il primo nevischio è sceso poco dopo le 18, a Castel Gandolfo e a Genzano Romano. Nella notte, le precipitazioni nevose potrebbero scendere a quote ancora più basse. Neve fino ai 500 metri di quota si registra anche nelle province di Viterbo e Frosinone.

Tanta neve ricopre le località del Lazio a quote più alte, come il Terminillo, nel Reatino, e il Monte Livata, in provincia di Roma.

A causa delle condizioni meteo avverse, è stato necessario chiudere al traffico la strada statale 260 “Picente” dal km 29,400 al km 39,900, tra l’innesto con la statale 4 “Via Salaria” ad Amatrice e il confine regionale con l’Abruzzo. Lo rende noto l’Anas, sottolineando in una nota che il percorso alternativo prevede l’utilizzo della strada statale 471 e della strada provinciale SP2.

In serata, forti rovesci di graupel (o neve tonda) hanno colpito la zona costiera del Lazio, imbiancando anche Aprilia e Terracina.

Neve ai Castelli Romani

