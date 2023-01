Piogge diffuse e neve in montagna in Veneto, stasera acqua alta a Venezia

MeteoWeb

Giornata all’insegna del maltempo oggi in Veneto, con piogge diffuse e qualche fiocco di neve in montagna. A causa delle avverse condizioni meteo a Venezia stasera, alle 21:15, è prevista acqua alta, con una punta di marea di 100 cm sul medio mare. La probabilità di pioggia, secondo Arpav, nel complesso è medio-bassa (25-50%), per fenomeni da locali a temporaneamente sparsi e generalmente modesti. Il limite delle nevicate è sceso al fondovalle a cominciare dai 400-700 metri di quota ma con possibile ulteriore abbassamento fino alle colline pedemontane.

Le precipitazioni nevose registrate nella notte vanno dai 2-5 cm fino ai 10 cm sulle cime dolomitiche. Le temperature minime sono al di sopra della media stagionale con Belluno a +2°C, Verona +4°C, +6°C a Treviso, Vicenza, Padova, Rovigo e Venezia.

