Previsioni Meteo, adesso l’inverno si sblocca: sarà la rivincita della neve

MeteoWeb

Adesso l’inverno inizia davvero. L’ondata di freddo e maltempo che in queste ore sta colpendo il Sud Italia, ha infatti rotto il lungo dominio dell’Anticiclone che ha condizionato la prima parte della stagione con un’eccezionale anomalia di caldo e siccità. Questo primo ruggito dell’inverno, quindi, ha sbloccato la situazione sinottica in Europa al punto che nei prossimi giorni l’andamento meteorologico sarà molto più vivace, spesso e volentieri condizionato da tempo tipicamente invernale anche a latitudini Mediterranee, e quindi sull’Italia.

All’orizzonte si prospettano altre due ondate di freddo che coinvolgeranno direttamente il nostro Paese: la prima Martedì 17 Gennaio, la seconda Venerdì 20 Gennaio. In entrambi i casi si tratterà di incursioni di aria fredda polare marittima, proveniente quindi dall’oceano Atlantico settentrionale, sulla falsariga di quanto accaduto nelle scorse ore. Forse farà un po’ più freddo, ma non arriverà gelo intenso e pungente bensì faremo il carico di precipitazioni con nevicate anche abbondanti fino a bassa quota. Ecco perché parliamo di “rivincita della neve“, che cadrà copiosa nei prossimi dieci giorni sulle Alpi e sugli Appennini.

Previsioni Meteo, l'evoluzione sinottica in Europa dal 10 al 20 Gennaio

L’Anticiclone delle Azzorre, posizionato sull’oceano Atlantico, con l’andamento del proprio asse determinerà la traiettoria precisa delle varie incursioni fredde, che scorreranno proprio lungo il suo bordo orientale. L’evoluzione meteorologica dell’Italia sarà in ogni caso molto dinamica: si alterneranno queste discese fredde con le relative rimonte calde pre-frontali, che determineranno temperature elevate e brevi pause soleggiate. A tal proposito, tra Domenica 15 e Lunedì 16 Gennaio avremo un’importante risalita calda che interesserà in modo particolare il Centro/Sud con temperature localmente fino a +20°C. Stavolta, però, non sarà un’anomalia provocata dall’Anticiclone ma bensì il normale andamento delle correnti cicloniche da sempre tipico degli inverni mediterranei.

Nei prossimi giorni nel MeteoNotiziario di MeteoWeb entreremo nel dettaglio specifico di ogni perturbazione, evidenziando come sempre le zone più colpite, l’entità del freddo in arrivo e la quota neve attesa ad ogni transito perturbato Regione per Regione. Intanto l’ondata di maltempo in atto al Sud non è ancora finita: per seguire la situazione meteo in tempo reale consigliamo come sempre le pagine del nowcasting da cui è possibile seguire l’evoluzione meteorologica minuto per minuto su tutto il territorio nazionale e continentale con focus su ogni dettaglio del monitoraggio atmosferico: