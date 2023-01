Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare per l’ultimo Giorno della Merla

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per oggi, 31 gennaio, l’ultimo dei 3 “Giorni della Merla“, e per domani, 1° febbraio.

Fino alla mezzanotte di oggi, 31 gennaio 2023, il CNMCA prevede

Al Nord, cielo sereno o poco nuvoloso con velature in transito; isolati annuvolamenti più significativi su Liguria centro-orientale, appennino emiliano-romagnolo e aree alpine confinali, in generale diradamento dal mattino e in nuovo aumento dal tardo pomeriggio/sera sulle zone alpine di confine.

Al Centro e Sardegna, sull’isola molte nubi, con qualche isolato piovasco fino a metà giornata sui suoi settori centro-occidentali; nubi in graduale diminuzione nel pomeriggio. Addensamenti sparsi su Toscana, Umbria, parti interne delle Marche e dell’Abruzzo, con tendenza a generale diradamento dal mattino. Dal tardo pomeriggio/sera aumento della nuvolosità sul Lazio centro-settentrionale.

Al Sud e Sicilia, nuvolosità irregolare, con addensamenti più compatti associati a possibili piovaschi su Calabria centro-meridionale, Sicilia tirrenica e, dal primo mattino, su Molise e Puglia centro-settentrionale; da metà giornata generale miglioramento sulle regioni peninsulari, mentre i fenomeni persisteranno fino al tardo pomeriggio sulla Sicilia settentrionale.Al primo mattino locali foschie e banchi di nebbia nelle vallate interne della Campania.

Temperature minime in lieve diminuzione sulle aree alpine e prealpine specie quelle centro-orientali; senza variazioni di rilievo su pianura padano-veneta e Puglia centro meridionale; in aumento sulle restanti aree specie sulla Sardegna e Calabria. Massime in diminuzione sull’arco alpino; in aumento sul resto del Nord e Centro peninsulare; pressochè stazionarie altrove.

Venti al Nord deboli variabili con locali rinforzi dai quadranti settentrionali sui settori alpini specie quelli orientali. Deboli variabili sulle regioni centrali peninsulari, con locali rinforzi da Nord sulle aree costiere. Da deboli a moderati da Nord ovest sulle regioni meridionali, tendenti ad aumento sul settore adriatico, su Calabria e sulla Sicilia;

Per quanto riguarda i mari, sarà agitato localmente molto agitato il mar di Sardegna, con moto ondoso in diminuzione dal pomeriggio. Poco mosso l’alto Adriatico. Mossi il medio e basso Adriatico con moto ondoso in aumento. Molto mossi i restanti mari.

Per mercoledì 1° febbraio 2023, il CNMCA prevede

Al Nord, nubi a tratti compatte su Liguria e aree alpine confinali con qualche fiocco di neve a fine giornata sulle creste altoatesine; cielo sereno sul resto del Nord; dopo il tramonto formazione di foschie dense e nebbie sulla Pianura padana.

Al Centro e Sardegna, copertura bassa e stratiforme estesa e consistente su Sardegna, Toscana, Umbria, Lazio ed entroterra abruzzese, ma in uncontesto generalmente asciutto; più soleggiato sulle Marche e lungo le coste abruzzesi.

Al Sud e Sicilia, nuvolosità medio-bassa in sensibile aumento su Campania, Basilicata tirrenica, Calabria e Sicilia occidentale, bel tempo sul resto del Meridione.

Temperature minime in flessione sui rilievi alpini piemontesi settentrionali, Molise, Puglia, Calabria e isole maggiori; senza variazioni di rilievo su Val padana, bassa Toscana, Umbria, nord Lazio e rimanente Meridione; in tenue rialzo sul resto d’Italia; stazionarie sul resto del paese.

Venti deboli di maestrale sulla Sardegna e meridionali sulla Sicilia occidentale; deboli di direzione variabile sul resto dell’Italia con locali rinforzi settentrionali sulle aree alpine confinali e su quelle ioniche fino al pomeriggio.

Infine, per quanto riguarda mari, saranno molto mossi il canale e il mar di Sardegna, quest’ultimo con moto ondoso in ulteriore intensificazione al largo dal pomeriggio; da mossi a molto mossi stretto di Sicilia e Ionio; mosso il basso Tirreno; poco mosso l’Adriatico; da poco mossi a mossi i restanti bacini.