Previsioni Meteo, dopo l’Epifania almeno tre ondate d’aria fredda polare marittima

MeteoWeb

Altro che “rottura del Vortice Polare“: i soliti santoni della meteorologia hanno preso l’ennesima cantonata e il mese di Gennaio proseguirà, come ampiamente preannunciato nei giorni scorsi, ancora all’insegna del flusso zonale Atlantico. Saranno, quindi, le correnti occidentali a dominare l’evoluzione meteorologica dell’Europa, proprio a causa di un Vortice Polare molto compatto a causa di una Corrente a Getto che resta fortissima e quindi senza ondulazioni.

In assenza di scambi meridiani e quindi di irruzioni fredde direttamente sulle direttrici Nord-Sud, cioè dal Polo verso il Mediterraneo, a riportare l’inverno sull’Europa sarà un treno di perturbazioni atlantiche che nei prossimi giorni, dopo l’Epifania, si abbatteranno sulle isole Britanniche colpendo con grande violenza Irlanda e Regno Unito. La prima sarà Domenica 8 Gennaio, la seconda Mercoledì 11, la terza Domenica 15. In una configurazione tipicamente autunnale, peserà però il calendario: siamo in pieno inverno e quindi il fronte freddo che seguirà il transito di ogni ciclone trascinerà inevitabilmente aria fredda verso il continente Europeo. Un freddo relativo, in quanto arriverà dal mare: si tratta dell’aria fredda polare marittima, che ha cioè soltanto origine nel polo ma arriva riscaldata ai bassi strati per il lungo transito sull’oceano Atlantico. Vedremo le caratteristiche immagini delle nubi frastagliate dall’oceano alla Francia, quando l’aria fredda in alta quota determina forti instabilità negli alti strati dell’atmosfera, e le temperature precipiteranno a fasi alterne su tutta l’Europa continentale a causa di queste correnti nord/occidentali.

Il primo episodio sarà appunto Domenica 8 Gennaio, quando il ciclone sulle isole Britanniche si approfondirà fino a 960hPa scatenando venti impetuosi e spingendo l’aria fredda dall’oceano verso l’Europa occidentale, insieme ad un grande carico di precipitazioni che investiranno tutti i settori europei esposti a ovest dalla Norvegia al Portogallo.

L’Italia sarà interessata solo di striscio da quest’ondata di freddo, così come dalle successive: l’aria polare marittima si scontrerà con la barriera alpina e non riuscirà a superarla. Aggirando le Alpi, riuscirà a scivolare più a Sud sui Balcani lambendo rapidamente l’Italia da est, lungo l’Adriatico, ma sarà davvero poca roba in termini di freddo per il nostro Paese. Avremo, però, un ritorno del maltempo che già Domenica interesserà Liguria, alta Toscana e poi in serata si estenderà a tutto il Centro/Nord, per poi spostarsi Lunedì 9 Gennaio anche al Centro/Sud nell’evoluzione tipica delle perturbazioni autunnali.

Per seguire la situazione meteo in tempo reale consigliamo come sempre le pagine del nowcasting da cui è possibile seguire l’evoluzione meteorologica minuto per minuto su tutto il territorio nazionale e continentale con focus su ogni dettaglio del monitoraggio atmosferico: