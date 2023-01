Previsioni Meteo, importante novità dopo l’Epifania

MeteoWeb

Spunta una novità nella tendenza meteo a medio termine. Nulla di clamoroso né tantomeno l’attesa svolta invernale, ma quantomeno i modelli iniziano a prospettare un timido cambio di regime che sull’Italia potrebbe riportare un po’ di maltempo, seppur con temperature stabilmente superiori alla norma.

Gli ultimi aggiornamenti dei modelli, infatti, evidenziano innanzitutto una persistenza del forte Jet Stream con un flusso occidentale che continuerà a determinare forti perturbazioni nel nord Atlantico e un poderoso Anticiclone in estensione dall’oceano verso il Mediterraneo. Ma le perturbazioni atlantiche potranno riuscire a incunearsi tra l’Italia e i Balcani a fasi alterne. E la prima occasione potrebbe essere subito dopo l’Epifania e in modo particolare Domenica 8 Gennaio, quando il maltempo potrebbe tornare a colpire l’Italia con particolare rilievo nelle regioni settentrionali e tirreniche.

Di certo c’è la prospettiva di una poderosa ondata di maltempo sull’Europa proprio tra 7 e 9 Gennaio: l’enorme perturbazione proveniente dall’oceano determinerà precipitazioni abbondanti, estese e diffuse in gran parte del Continente, seppur con temperature miti a cui però seguirà l’ingresso di aria fredda polare marittima, non particolarmente gelida ma in ogni caso in grado di ripristinare una certa normalità invernale almeno dalle Alpi in sù.