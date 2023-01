Nuovo clamoroso record di caldo in Turchia: temperatura incredibile nella città di Agri

MeteoWeb

Ultimo atto dell’ondata di caldo senza precedenti storici per il mese di Gennaio che da 3-4 giorni sta interessando l’Europa orientale e in modo particolare la Regione del Mar Nero. Ieri pomeriggio in Turchia è stato battuto un nuovo record storico nella città di Agri, precedentemente nota come Karakose, che ha raggiunto un valore incredibile di +9,6°C stravolgendo il suo precedente record mensile di caldo per gennaio.

Agri (80 mila abitanti) sorge a ben 1.632 metri di altitudine sul livello del mare, non lontano dal confine con l’Armenia alla stessa latitudine di Cosenza, ed è una delle località più fredde in assoluto della Turchia tanto che ha un record di freddo di ben -45,6°C. Ecco perchè il dato di ieri è davvero clamoroso.