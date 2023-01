Temperature gelide in Abruzzo: -14,8°C ai Piani di Pezza | DATI

MeteoWeb

Il Ciclone Polare ha portato un freddo risveglio oggi in Abruzzo: la rete di monitoraggio dell’associazione meteorologica “Caput Frigoris” ha registrato le seguenti temperature minime: -14,8°C in località Piani di Pezza (1.450 metri di quota sul massiccio del Sirente-Velino, nel territorio di Rocca di Mezzo); -12,1°C a Campo Felice (1.538 metri di quota); -11,9°C al Rifugio Franchetti (2433 metri sul Gran Sasso nel territorio di Pietracamela); -11,4°C sull’Altopiano delle Cinque Miglia (1.250 metri di quota); -11,2°C a Passo Godi (quota 1560 metri nel territorio di Scanno); -10,7°C a Rocca di Mezzo (1.280 metri di quota); -10,1°C a Ovindoli; -9,9°C sull’Altopiano Quarto Santa Chiara (1250 metri nel territorio di Palena tra il Monte Pizzalto e il Monte Porrara, dato rilevato in collaborazione con ‘Chieti Meteo’); -9,7°C a Campo Imperatore; -9,2°C sul Monte Genzana; -9,1°C a Pescasseroli; -8,9°C a Rovere, frazione di Rocca di Mezzo.

