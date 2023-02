Allerta Meteo Campania: brusco crollo termico e forti venti

MeteoWeb

La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un’allerta meteo per temperature in sensibile diminuzione con gelate serali e notturne e venti forti nord-orientali. L’avviso riguarda l’intero territorio regionale a partire dalle 17 di domani, sabato 4 febbraio, alle 9 di lunedì 6 febbraio, ma non è escluso che il trend con abbassamento delle temperature prosegua anche nei giorni successivi. In dettaglio, questi i fenomeni rilevanti: venti forti nord-orientali, tendenti ad attenuarsi dalla sera di domenica 5 febbraio; mare agitato, soprattutto lungo le coste esposte; temperature in sensibile diminuzione; gelate serali e notturne anche persistenti a tutte le quote. Per la particolare tipologia dei fenomeni previsti, del forte vento saranno possibili danni alle strutture provvisorie quali impalcature o strutture esposte alle sollecitazioni dei venti nonché la caduta di rami o alberi.

La protezione civile regionale ricorda poi che l’allerta per abbassamento delle temperature e per il vento forte non è associata ad alcun codice colore (che è riferito alla solo criticità idrogeologica ed idraulica). Pertanto sull’intero territorio campano entra i vigore alle 17 di domani una allerta meteo per abbassamento delle temperature, gelate e vento forte.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: