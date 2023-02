Allerta Meteo, ciclone persistente sull’Italia: nuova ondata di maltempo e neve in arrivo | MAPPE

MeteoWeb

L’Italia è in balia del maltempo provocato dal violento ciclone che da ieri ha riportato l’inverno almeno su mezzo Paese, al Centro e al Nord. Ma anche al Sud non è mancato il maltempo, seppur con temperature ancora miti al punto che oggi ha colonnina di mercurio ha raggiunto +21°C a Siracusa, +19°C a Catania e Reggio Calabria. Proprio a causa di questo caldo anomalo si sono formati violenti temporali che hanno provocato eccezionali grandinate nella Calabria jonica, mentre al Nord abbiamo avuto l’ennesima grande nevicata della stagione con accumuli superiori al metro nel basso Piemonte: una manna contro la siccità.

Nelle prossime ore il ciclone persisterà tra l’Italia e la Spagna, ruotando come una trottola impazzita nel Mediterraneo occidentale e alimentando un continuo transito di fronti perturbati che risaliranno l’Italia da sud/ovest verso Nord.

Allerta Meteo, il ciclone stazionario sul Mediterraneo occidentale tra l'Italia e la Spagna: l'evoluzione per i prossimi giorni

Il prossimo fronte di maltempo risalirà l’Italia tra martedì 28 febbraio e mercoledì 1 marzo, proprio a cavallo tra l’ultimo giorno dell’inverno meteorologico e il primo della primavera meteorologica. Le condizioni meteo, però, diventeranno invernali anche al Sud in quanto questo nuovo fronte porterà anche più freddo, tanto che martedì sera nevicherà a quote medio/basse nella Sicilia occidentale (oltre i 900 metri di altitudine). Intanto negli ultimi aggiornamenti delle immagini satellitari si può già notare il ciclone con la rotazione delle nubi proprio tra le Baleari e il mar di Sardegna:

Allerta Meteo: i dettagli sul forte maltempo di martedì 28 febbraio e mercoledì 1 marzo

La nuova ondata di maltempo inizierà martedì mattina dalla Sardegna, con forti piogge e temporali sull’isola, e abbondanti nevicate nelle zone interne. Nel pomeriggio i fenomeni si estenderanno al mar Tirreno, con forti temporali in Sicilia e fenomeni di maltempo anche sul resto del Centro/Sud e in modo particolare Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania e Basilicata. Attenzione alla Corsica: in questa fase sarà la Regione più colpita dal maltempo con piogge torrenziali ed eccezionali nevicate nelle zone interne, oltre gli 800–900 metri di altitudine. In Sicilia, invece, avremo forti temporali in serata nel palermitano e nel catanese.

Nella notte di mercoledì 1 marzo il maltempo più estremo inizierà ad abbattersi, in risalita, sull’Italia Peninsulare colpendo in modo violento, con forti temporali, il Lazio e la Campania, estendendosi poi nel corso della giornata al resto del Centro/Nord. In questa fase avremo abbondanti nevicate dapprima nelle zone interne di Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche a partire dai 600–700 metri, poi in risalita anche su Toscana, Emilia Romagna, Liguria e Piemonte, abbondanti al Nord/Ovest e sull’Appennino tosco/emiliano a quote molto basse, nelle stesse aree già colpite dalla neve delle scorse ore, con ulteriori accumuli abbondanti.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: