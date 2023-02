Tanta neve in Piemonte ed Emilia Romagna: accumuli straordinari, superiori al metro | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Come da previsioni meteo, tanta neve è caduta sul Piemonte sudoccidentale e sull’Appennino in Emilia Romagna. Ora la perturbazione si è attenuata ma le immagini che arrivano dalle località interessate danno un’idea dell’intensità raggiunta nelle scorse ore. La località più colpita è senza dubbio Prato Nevoso, che si trova a circa 1.500 metri di quota nel Cuneese: qui gli accumuli hanno raggiunto 1,10 metri e tutto è sommerso dalla neve. Trovare le auto è una vera impresa, considerato che sono sepolte sotto il bianco. Spettacolari le immagini della gallery scorrevole in alto e del video a corredo dell’articolo. Oltre 80cm di neve sono caduti anche a Serra di Pamparato, sempre nel Cuneese.

Bella nevicata anche sulle Langhe, con accumuli localmente superiori ai 30-40cm sopra i 500 metri di quota. In Piemonte, fiocchi di neve sono scesi anche fino in pianura.

Mano a mano che si sale verso nord, in Piemonte, i quantitativi di neve diminuiscono. Sulle Alpi Cozie Sud – informa Arpa Piemonte – i valori di neve fresca si attestano sui 40-50cm, su Alpi Cozie Nord e Alpi Graie gli accumuli di nuova neve sono di circa 30-40 cm con valori generalmente inferiori nelle testate di valle; proseguendo verso i settori settentrionali le nuove nevicate hanno raggiunto i 15-25cm sulle Alpi Pennine e valori inferiori ai 5-10cm sulle Alpi Lepontine.

Tanta neve è caduta anche sull’Appennino, in Emilia Romagna. Emblematiche le immagini da Selva di Serramazzoni, località a circa 1.100 metri nel Modenese: uno spesso strato di neve ricopre tutto. Discreti accumuli di neve anche sulle colline del Forlivese-Cesenate: oltre 35cm sono caduti ad Alfero. Discreti accumuli anche sull’Appennino Parmense. La neve è scesa anche sopra i 250 metri a Faenza, come in località Pietramora.

