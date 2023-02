Allerta Meteo Sardegna: nuovo avviso per gelate e ghiaccio

MeteoWeb

Il Centro Funzionale decentrato della Protezione Civile regionale della Sardegna ha diramato un’allerta meteo per gelate e ghiaccio, in vigore dalla mezzanotte di oggi, giovedì 10 e fino alle 9 di domenica 12 febbraio 2023. In particolare, nella mattina di domani, sabato 11, nel corso della notte e nelle prime ore di domenica 12, sono previste temperature basse su gran parte del territorio regionale con gelate e possibile formazione di ghiaccio sul manto stradale.

