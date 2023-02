Allerta Meteo Sicilia: ancora allarme rosso nel settore sudorientale dell’isola

MeteoWeb

L’allerta meteo rossa che oggi ha riguardato la Sicilia orientale si sposta nel sud-est dell’Isola per la giornata di domani, venerdì 10 febbraio. La Protezione Civile regionale ha diffuso un avviso di rischio meteo-idrogeologico e idraulico. Per tutta la giornata di domani, quindi, il livello di allerta resterà il più alto per le province di Siracusa e Ragusa.

Allerta arancione, invece, per le province di Enna, Caltanissetta e Agrigento, oltre che per parte del Messinese e del Palermitano. Nelle altre zone il livello di rischio è giallo.