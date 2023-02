Allerta Meteo Toscana: codice giallo per neve e vento prorogato fino a domani

MeteoWeb

Dopo l’analisi dei dati disponibili, la Sala operativa della protezione civile regionale della Toscana ha comunicato la prosecuzione fino alle ore 12 di domani lunedì 27 dell’allerta meteo codice giallo per neve e vento, già attiva dalla mezzanotte scorsa. In particolare il codice giallo per neve riguarderà alcune zone orientali della regione al confine con la Romagna e nella Valtiberina. Il vento batterà invece su tutta la Toscana ad eccezione delle parte più meridionale.

La neve è tornata a cadere sulle zone di montagna. Imbiancato Chiusi della Verna (Arezzo), mentre in Valtiberina le nevicate sono scese a quote collinari ma senza creare disagi. In pianura forti piogge hanno interessato tutto l’Aretino con qualche allagamento ma senza criticità.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: