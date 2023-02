Allerta Meteo Toscana: Viareggio chiude le pinete, Follonica ferma il Carnevale

MeteoWeb

La Protezione Civile regionale ha emesso un’allerta meteo di tipo giallo per pericolo idrogeologico idraulico reticolo minore a partire da mezzanotte e il comune di Viareggio (Lucca) ha deciso in via precauzionale di chiudere le pinete al transito di pedoni e mezzi, raccomandando attenzione. L’allerta è anche peer vento forte.

Follonica (Grosseto) per lo stesso motivo annulla la sfilata dei carri allegorici e delle mascherate organizzata domani, domenica 26 febbraio. La manifestazione non verrà recuperata, i carri e le mascherate torneranno a sfilare domenica 5 marzo per l’ultima volta di questo anno.