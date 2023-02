Aviaria, Ciccozzi: “sempre esistita, importante è la sorveglianza degli istituiti zooprofilattici”

MeteoWeb

Allarme aviaria in alcuni Paesi del Sud America: Argentina e Uruguay dichiarano l’emergenza sanitaria e l’Organizzazione Mondiale della Sanità esorta alla vigilanza perché anche se al momento il rischio è basso non si può presumere che rimarrà tale e dobbiamo prepararci a qualsiasi cambiamento. Sull’argomento è intervenuto Massimo Ciccozzi, epidemiologo Università Campus- Bio Medico all’interno della trasmissione Dritti al Punto, condotto da Roberta Feliziani in onda su Cusano Italia TV.

“L’aviaria è sempre esistita in numeri purtroppo anche molto alti ma il punto significativo è che la trasmissione tra soggetti umani non è ancora stata dimostrata, si annovera finora soltanto il contagio a contatto diretto con l’animale infetto ed esiste uno spillover, invece, tra animali mammiferi”, dichiara Ciccozzi. “Non dobbiamo quindi allarmarci, importante e necessaria è l’attività di sorveglianza messa in atto dagli istituti zooprofilattici italiani che negli anni a livello nazionale hanno permesso l’identificazione della circolazione di ceppi di influenza aviaria e il contenimento della patologia”.