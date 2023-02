L’anticiclone porta caldo anomalo nei Balcani: +24°C in Bosnia Erzegovina | DATI

MeteoWeb

L’anticiclone che sta dominando in Europa in questa metà di febbraio sta generando un caldo anomalo in molti stati. Anche nei Balcani sono giornate eccezionalmente miti per questo periodo dell’anno: oggi si registrano picchi di +24°C in Bosnia Erzegovina e +22°C in Serbia. In Bosnia Erzegovina, spiccano le seguenti temperature massime: +24°C a Zenica, +21°C a Tuzla, Banja Luka, +19°C a Sarajevo.

In Serbia, spiccano: +22°C a Pozega, Krusevac, Morava, +21°C a Leskovac, Loznica, Nis, +19°C a Belgrado. Caldo anomalo anche negli stati vicini: punte di +23°C in Bulgaria e +20°C in Albania.

L’anticiclone in atto, inoltre, sta tenendo le perturbazioni lontane, contribuendo a forti siccità in alcuni stati, come Italia e Francia, dove ha raggiunto livelli record.