Meteo, caldo eccezionale in tutt’Italia: la grande anomalia continuerà

Fa sempre più caldo in Europa e anche in Italia, in questa fase di Febbraio dalle eccezionali anomalie positive. Oggi è stata una giornata tipicamente primaverile al Sud e soprattutto in Sardegna: la colonnina di mercurio ha raggiunto +22°C a Nuraminis e Villasor, +21°C a Siracusa, Cosenza e Iglesias, +20°C a Cagliari, +19°C a Catania, Reggio Calabria, Acitrezza e Monreale, +18°C a Palermo, Lecce, Foggia e Crotone, ma ha fatto molto caldo con valori tipicamente primaverili anche al Nord, dai fondovalle alpini al cuore della pianura Padana con +17°C a Cremona, +16°C a Milano, Parma, Brescia, Trento, Bolzano e Aosta, +15°C a Torino, Bologna e Mantova.

Nei prossimi giorni quest’anomalia continuerà. Le temperature rimarranno stabili o addirittura aumenteranno ulteriormente, specialmente al Sud dove Mercoledì, Giovedì e anche Venerdì i valori di oltre +20°C saranno sempre più diffusi su tutte le Regioni. Con ogni probabilità anche sabato continuerà a fare caldo. La svolta è attesa domenica, con il ritorno del maltempo e anche un importante calo termico. Ma la situazione meteo è molto ingarbugliata ed è ancora difficile capire se, come, dove e quando lo scenario meteo cambierà. Resta confermata la rottura dell’Anticiclone e quindi l’inizio di una nuova fase instabile e più esposta a spifferi freddi da Nord, ma è ancora prematuro capire come e quando. Lo faremo nei prossimi aggiornamenti del MeteoNotiziario di MeteoWeb: continuate a seguirci!