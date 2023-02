Il Canada ha abbattuto un oggetto volante non identificato: è il terzo sul Nord America

MeteoWeb

Il NORAD (North American Aerospace Defense Command) afferma di aver identificato un oggetto che volava ad alta quota sopra il nord del Canada. Il portavoce del NORAD, il maggiore Olivier Gallant, ha affermato che aerei militari canadesi e americani sono stati dispiegati in risposta alla sua presenza.

“Ho ordinato la rimozione di un oggetto non identificato che stava violando lo spazio aereo canadese“, annuncia su Twitter il Premier canadese Justin Trudeau. “Il NORAD ha abbattuto l’oggetto sopra lo Yukon. Aerei provenienti dal Canada e dagli Stati Uniti sono stati inviati sulla scena e il fuoco di un F-22 statunitense ha colpito l’oggetto”. “Ho parlato con il Presidente Biden poco fa. Le forze canadesi ora recupereranno e analizzeranno il relitto dell’oggetto. Grazie al NORAD per aver vigilato sul Nord America”.

Per abbattere l’oggetto, è stata chiusa ai voli civili parte del cielo dello Yukon. È stato emesso un NOTAM per interdire i voli nell’area dell’aeroporto di Mayo per “un’operazione di difesa aerea in corso”.

L’oggetto è il terzo noto per aver violato lo spazio aereo nordamericano nelle ultime due settimane. Un sospetto pallone spia cinese ha volato per quasi una settimana attraverso il Canada e gli Stati Uniti prima di essere abbattuto. Ieri, l’esercito americano ha abbattuto un secondo oggetto nello spazio aereo dell’Alaska, anche se non ha fornito dettagli su cosa fosse.