La cometa verde lascia la scena ad un altro visitatore cosmico

Mentre tutti gli occhi erano puntati sulla famosa cometa verde “dei Neanderthal”, C/2022 E3 (ZTF), un altro visitatore cosmico si è avvicinato al nostro pianeta.

La cometa C/2022 A2 (Pan-STARRS) ha effettuato il suo massimo avvicinamento alla Terra il 17 gennaio, e sta per raggiungere il perielio, cioè il punto più vicino al Sole lungo la sua orbita: ciò avverrà domenica 18 febbraio. La cometa sarà probabilmente visibile solo per gli skywatcher con un grande telescopio.

Come vedere la cometa C/2022 A2 (Pan-STARRS)

Dalla Terra, la cometa sarà visibile al perielio. Secondo il sito di skywatching In-the-Sky.org, da Roma, ad esempio, C/2022 A2 (PANSTARRS) sarà visibile sia al tramonto che all’alba. In serata, diventerà visibile intorno alle 18:49, 26° sopra l’orizzonte nord-occidentale. Poi si sposterà verso l’orizzonte, diventando difficile da osservare dopo le 19:28 quando si abbasserà di 21° sopra l’orizzonte nord-occidentale. Alle 04:12 tornerà ad un’altitudine di 21° sopra l’orizzonte nord-orientale e raggiungerà un’altitudine di 33° prima di scomparire all’alba intorno alle 05:56.

La scoperta della cometa

C/2022 A2 (Pan-STARRS) è stata scoperte per la prima volta nel gennaio 2022 dal progetto di ricerca Pan-STARRS, che utilizza principalmente telescopi in cima a Haleakala, il vulcano più alto dell’isola hawaiana di Maui. I telescopi scansionano metodicamente il cielo notturno alla ricerca di Near-Earth Objects (NEO), dalle comete agli asteroidi, che potrebbero rappresentare un pericolo per la Terra.

Fortunatamente, la maggior parte delle scoperte non sono dirette verso di noi. C/2022 A2 (Pan-STARRS), ad esempio, si trovava a 240 milioni di km nel punto di massimo avvicinamento alla Terra.

D’altra parte, la Terra è costantemente bombardata da rocce spaziali (tipicamente piccole): un asteroide grande un metro ha appena messo in scena uno spettacolo nei cieli della Francia e nel Regno Unito mentre bruciava nell’atmosfera.