Crolla ponte pedonale in Brasile: tante persone finiscono nel fiume, almeno 2 scomparse | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

In Brasile, almeno due persone sono scomparse in seguito al crollo di un ponte pedonale nella località balneare di Torres, nello Stato meridionale di Rio Grande do Sul. I soccorritori stanno conducendo le ricerche nel fiume Mampituga dopo l’incidente, avvenuto intorno alle 02:20 di oggi (le 6:20 italiane), rende noto l’online del quotidiano Folha de Sao Paulo.

Diverse persone sono riuscite a nuotare fino alla riva del fiume e alcune sono state portate in ospedale con lesioni e ferite lievi. Il Comune di Torres, nota spiaggia nel nord dello Stato, ha riferito che l’incidente è avvenuto a causa dell’eccesso di gente che si trovava sulla struttura, mentre si svolgevano i festeggiamenti del Carnevale. Il ponte crollato collega la città di Torres a quella di Passo de Torres, nello Stato confinante di Santa Catarina.