Danni per il forte vento in Liguria: peschereccio affondato e hangar scoperchiato | FOTO

Il forte vento che sta interessando la Liguria ha provocato danni nella regione. A causa del vento dai quadranti settentrionali a oltre 80km/h è affondato il motopesca ‘Maria Bruna’ mentre si trovava ormeggiato in porto a Sestri Levante. L’imbarcazione di otto metri e 4 tonnellate di stazza non ha resistito alle onde sollevate dal vento e all’alba è affondata.

“Una vergogna: da decenni chiediamo al Comune di mettere in sicurezza il porto realizzando una diga sottoflutto per ripararci proprio dai venti di tramontana che sollevano onde di un metro all’interno della rada. Nessuno ha mai fatto nulla – spiega Alessandro Cappelli presidente dell’Associazione Pescatori Professionisti di Sestri Levante -. Ci fanno pagare le concessioni migliaia di euro ma nessuno investe e così a ogni burrasca dobbiamo sperare di non perdere l’unica fonte di sostentamento”. Non appena il tempo lo consentirà inizierà il recupero dello scafo e delle reti finite in mare che costituiscono pericolo per la navigazione.

Il forte vento ha colpito anche il campo volo Valerio Gloria Lanza, a San Colombano Certenoli in Valfontanabuona, dove un hangar è stato scoperchiato. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza il fabbricato e provveduto al ripristino della struttura con dei teloni.

