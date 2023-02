Neve nell’entroterra della Liguria, quasi mezzo metro a Monte Settepani | DATI

MeteoWeb

Come previsto dall’allerta emessa dall’Arpal, la neve sta cadendo in Liguria nelle zone della A6 e della A26, coinvolgendo dunque Val Bormida e Valle Stura, ha raggiunto le zone interne del Levante avvicinandosi alla costa, ad esempio con fiocchi sulle alture del Ponente genovese (zona sopra Voltri). I nivometri della rete Omirl segnalano da inizio evento: 48 cm a Monte Settepani, 15 a Ferrania (Cairo Montenotte), 25 a Dego Girini, 20 a Urbe Vara Superiore, un paio di centimetri a Campo Ligure, 9 a Varese Ligure, 10 a Cuccarello (Sesta Godano). I fenomeni sono generalmente deboli (anche quelli piovosi, sparsi sul territorio regionale, localmente moderati nell’entroterra savonese

Per quanto riguarda i venti settentrionali di burrasca o burrasca forte nelle ultime ore sono stati toccati i 154 km/h al lago di Giacopiane.

Per quanto riguarda le temperature, i valori più bassi sono stati rilevati in quota con -9,3°C a Poggio Fearza, -8°C a Pratomollo, -6,8°C a Monte Settepani. Altre temperature alle ore 7: Pieve di Teco +3,8°C, Imperia Osservatorio Meteo Sismico +7,3°C, Cairo Montenotte 0°C, Savona Istituto Nautico +3,2°C, Genova Centro Funzionale +5,1°C, Busalla 0,8°C, Chiavari +6,5°C, Varese Ligure +1,8°C, La Spezia +6,8°C.

