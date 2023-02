Escursionista disperso nel Torinese: ritrovato in buone condizioni

MeteoWeb

Sono in corso a Castelnuovo Nigra, nel Torinese, le ricerche di un escursionista disperso. L’allarme è stato lanciato intorno alle 17 dai familiari a cui il disperso ha comunicato di aver perso l’orientamento intorno a quota 2200 metri, a monte del Bivacco Fornetto.

Stanno intervenendo le squadre di Soccorso Alpino di Valprato Soana e della Valle dell’Orco in collaborazione con i Vigili del Fuoco. Sul posto anche i mezzi spalaneve.

AGGIORNAMENTO

È stato ritrovato in buone condizioni l’escursionista disperso. Una squadra del Soccorso Alpino ha raggiunto intorno alle 20.30 il Bivacco Fornetti, dove il disperso ha trovato riparo. La salita ha richiesto un notevole impegno poiché in zona sono caduti circa 60 centimetri di neve fresca ed è stato necessario controllare attentamente i pendii per ridurre il più possibile il pericolo di valanghe. Dopo una valutazione delle condizioni del disperso, i soccorritori, con il coordinamento delle operazioni a Castelnuovo Nigra, hanno deciso di iniziare la discesa a piedi, mentre una seconda squadra è partita da valle per fornire ulteriore supporto.