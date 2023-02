Foehn, caldo mai visto sulle Alpi: al Rifugio Monte Barone si pranza all’aperto, record storici al confine Italia-Francia | DATI

MeteoWeb

È un pomeriggio da primavera inoltrata quello che sta vivendo il Nord Italia a causa del forte vento di Foehn che sta facendo schizzare le temperature oltre la soglia dei +20°C. In Piemonte, per esempio, le temperature sono quasi dappertutto oltre i +15°C su pianure, colline e fondovalle del medio-alto Piemonte, ma si superano i +20°C tra Cuneese, alto Canavese, Biellese, alto Novarese e Verbania Cusio Ossola. Tra i valori più sbalorditivi, segnaliamo: +22,6°C a Candoglia, +22°C a Verbania, Avigliana, Venaria, Lozzolo, +21°C a Torino, Novara, Vercelli, Biella, Masserano, Rivoli, Cumiana, Varallo, +20°C ad Alessandria, Asti, Borgone Susa, Lanzo.

Lo zero termico si assesta ad oltre 3.000 metri di quota sull’arco alpino piemontese, con consistente fusione del manto nevoso della scorsa settimana. Emblema di questa situazione è il Rifugio Monte Barone, in Valsessera, sulle Alpi Pennine nel territorio di Coggiola, in provincia di Biella, a circa 1.600 metri sul livello del mare. Oggi, grazie al caldo vento di foehn, le persone possono pranzare all’aperto, proprio come se fosse una giornata di primavera inoltrata. Desolante anche il paesaggio, praticamente spoglio dalla neve: la zona, infatti, non è stata interessata dalla nevicata di due settimane fa. In zona, spiccano i +21°C di Pray, che si trova ad oltre 400 metri s.l.m..

Gran caldo anche Oltralpe. Un paio di stazioni meteorologiche in Francia, infatti, hanno battuto il record mensile di febbraio, tra cui +23,3°C a Moulinet a 817 metri s.l.m., una tipica temperatura massima estiva.

Dopo il caldo anomalo di oggi, la situazione è pronta a cambiare drasticamente per l’arrivo del gelo da nord-est, che comporterà un crollo delle temperature in Italia.