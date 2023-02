I flussi di ghiaccio della Groenlandia si sono bruscamente fermati migliaia di anni fa

MeteoWeb

I flussi di ghiaccio in rapido movimento che si estendevano nella calotta glaciale nord-orientale della Groenlandia si sono fermati e sono stati bruscamente riconfigurati migliaia di anni fa, secondo uno studio pubblicato su Nature Geoscience. I risultati possono aiutare a comprendere la stabilità della calotta glaciale della Groenlandia in scenari climatici futuri.

Il movimento del ghiaccio in Groenlandia

Il ghiaccio accumulato dalle nevicate all’interno della Groenlandia si sposta generalmente verso la costa, in parte attraverso condotti in rapido movimento chiamati flussi di ghiaccio. Oltre allo scioglimento diretto della superficie, questo è uno dei modi principali in cui la massa viene persa dalla calotta glaciale. La corrente di ghiaccio della Groenlandia nordorientale è un esempio importante che drena un ampio settore dell’attuale calotta glaciale della Groenlandia.

La ricerca

Gli studiosi hanno analizzato i dati radar per tracciare gli strati sepolti in profondità nella calotta glaciale nord-orientale della Groenlandia, che sono stati poi utilizzati per ricostruire i regimi passati di flusso del ghiaccio nella regione.

Hanno trovato una serie di pieghe prominenti indicative di un rapido flusso di ghiaccio a nord dell’attuale corrente di ghiaccio della Groenlandia nord-orientale. L’orientamento delle pieghe e il modo in cui sono state deformate indicano l’esistenza di almeno due flussi di ghiaccio non più attivi.

La causa dello spostamento dei flussi di ghiaccio

La causa precisa dello spostamento della posizione dei flussi di ghiaccio è sconosciuta, ma gli autori concludono che i flussi di ghiaccio della Groenlandia possono adattarsi rapidamente alle mutevoli condizioni glaciologiche e che il riscaldamento in corso potrebbe portare a riconfigurazioni simili in futuro, con implicazioni per l’innalzamento del livello del mare.