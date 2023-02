Incendio in Costiera Amalfitana: il vento alimenta un grosso rogo a Tramonti

MeteoWeb

Come nella giornata di ieri, l’Italia è sferzata da un forte vento, che si rileva pericolosissimo in caso di incendi. Lo dimostrano i casi di Marlengo, in Alto Adige, e quello di Tramonti, polmone verde della Costiera Amalfitana. Qui nel tardo pomeriggio di oggi, si è sviluppato un incendio sulle colline della frazione di Figlino. Le fiamme, alimentate dal vento, sono molto alte e stanno divorando la vegetazione, a buona distanza dal centro abitato.

Il buio sopraggiunto non consente l’arrivo di mezzi aerei e la situazione di estremo pericolo in zona impervia rende difficoltoso l’intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Maiori con i volontari di Protezione Civile. Intanto le fiamme continuano a espandersi e a inghiottire la vegetazione.