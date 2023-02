Arriva la “lupa di mare”, Siracusa inghiottita dalla nebbia | FOTO

MeteoWeb

Siracusa si è risvegliata stamane avvolta dalla nebbia, a causa del fenomeno denominato “lupa di mare”: si tratta di una coltre che si origina quando una massa d’aria calda e umida scorre sulla superficie marina caratterizzata da temperature fredde. Atmosfera surreale con i principali monumenti della città come il Santuario della Madonna delle Lacrime e la Cattedrale di Siracusa inghiottiti dalla coltre.

Sono stati recuperati 2 diportisti che si sono ritrovati nel mezzo della “lupa di mare”: hanno perso il senso dell’orientamento e reso quindi impossibile la navigazione. Sono stati loro stessi a chiamare la Sala operativa della Capitaneria di Porto di Siracusa. E’ stata tempestivamente impiegata la motovedetta CP764 per l’assistenza ed il soccorso ai diportisti, che sono stati prontamente ritrovati e ricondotti in porto in condizioni di massima sicurezza.

