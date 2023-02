Maltempo Abruzzo, neve fin sulle coste: continuerà a nevicare anche domani | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Calabria e Sicilia si apprestano a vivere due giorni di maltempo estremo a causa di un Ciclone posizionato su Malta. Per queste due regioni, è alto il rischio alluvioni e l’evento potrebbe finire per creare la nevicate del secolo. Ma gli effetti del potente ciclone si faranno sentire anche sulle regioni del Centro, come Abruzzo, Marche e Molise. Anche se il ciclone si troverà lontano dalle regioni del Centro, si verificheranno nevicate per effetto stau.

Da questa mattina, in alcune zone dell’Abruzzo ha fatto la comparsa la neve, che dovrebbe continuare ad interessare soprattutto le zone orientali della regione. La neve è arrivata anche fin sulle coste, imbiancando le spiagge, come a Vasto, Silvi Marina, Giulianova e Roseto.

Diverse amministrazioni comunali hanno allertato il personale per l’utilizzo di spazzaneve e mezzo spargisale. Ad Atri, il sindaco Piergiorgio Ferretti ha emanato una ordinanza di sospensione delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale di Atri per la giornata di domani, giovedì 9 febbraio.

Maltempo Abruzzo, nevica a Civitella Casanova

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: