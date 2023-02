Maltempo, il Ciclone di Malta porta la neve nella Bovesia: lo spettacolo dei borghi grecanici imbiancati | FOTO

MeteoWeb

Il maltempo provocato dal Ciclone di Malta sta colpendo in modo particolarmente intenso l’Aspromonte e la provincia di Reggio Calabria. Violente bufere stanno interessando l’Aspromonte, con nevicate fino a bassa quota. Spicca il dato di Santa Cristina d’Aspromonte, dove da ieri sera sono caduti 99mm di pioggia e continua a diluviare con appena +3°C a 440 metri di altitudine sul livello del mare. A Gambarie è in corso una tormenta di neve con -1°C. La quota neve oscilla tra i 600 e i 700 metri in base alle varie zone, con accumuli dagli 800 metri di altitudine.

Proprio ad 820 metri di quota di Bova arrivano le suggestive fotografie a corredo dell’articolo, scattate da Gianfranco Marino per MeteoWeb. Bova è l’antica Capitale della Bovesia, l’area grecanica del basso jonio Reggino. E’ una zona che conserva l’identità storica ellenofona e oggi è colpita dal maltempo e dalle nevicate provocate dal Ciclone di Malta. Al momento nel paese la temperatura è di +1°C e la strada è aperta al traffico fino ai 900 metri di altitudine. Poi è bloccata con accumuli di circa 50cm di neve appena sopra il borgo. Il Comune sta attivando lo spalaneve per liberare la strada Bova–Campi di Bova, dove nelle prossime ore sono attese ulteriori forti nevicate.

Situazione molto tranquilla, invece, a Reggio Calabria. Nel capoluogo non piove, il cielo è coperto e ci sono +11°C. Anche il vento è molto debole o addirittura assente, esattamente come previsto dai nostri bollettini dei giorni scorsi. Quando le correnti soffiano da est, come in questo caso, non c’è alcun dubbio: a Reggio Calabria il maltempo non arriverà. L’Aspromonte, infatti, protegge la città garantendo a tutta l’area dello Stretto l’ombra pluviomerica e l’ombra eolica: mentre dall’altro lato della montagna c’è la tempesta, nello Stretto c’è la quiete. E osservando l’Aspromonte si vede molto bene il netto confine tra i muri di precipitazioni alimentati dal forte vento, e la zona più tranquilla a valle dei rilievi.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: