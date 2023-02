Maltempo, bufere di neve in Aspromonte: grave blackout elettrico a Roccaforte del Greco, è allarme per gli anziani | FOTO

MeteoWeb

Risveglio sotto la neve a Roccaforte del Greco (Reggio Calabria). Prosegue tuttora e senza sosta la copiosa nevicata già in corso dalla notte, che sta creando forti disagi per la viabilità e soprattutto per la mancanza di energia elettrica a causa di un guasto importante.

Gli operatori Enel che stanno intervenendo per risolvere l’emergenza sono bloccati sulla SP3 a circa 7 chilometri dal paese. Il Settore viabilità della Città Metropolitana di Reggio Calabria ha provveduto ad inviare una squadra di pronto intervento per ripristinare un minimo di viabilità e per consentire ai tre camion della Società Enel, dotati di altrettanti grossi gruppi elettrogeni, di raggiungere l’abitato.

“Voglio pensare che la squadra della Città Metropolitana arrivata già sul posto possa intervenire con mezzi adeguati alla gravità della situazione. Il paese con i suoi tanti anziani è ad ora privo di viabilità e di energia elettrica“, ha detto il Sindaco Domenico Penna.