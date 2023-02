Maltempo in Calabria, la mareggiata odierna a Melito di Porto Salvo | VIDEO

MeteoWeb

Il maltempo che sta colpendo il Sud Italia a causa del transito del Ciclone di Malta sul Canale di Sicilia, sta interessando il basso jonio reggino con abbondanti precipitazioni, forti nevicate nelle zone interne e anche forti venti orientali. Il mar Jonio è in tempesta: lungo la costa non si registrano danni particolarmente gravi, perchè i venti sono orientali e nel basso jonio reggino la costa è esposta a Sud: la situazione peggiore per il tratto grecanico compreso tra Capo d’Armi e Capo Spartivento è quando soffia lo scirocco.

In ogni caso, il forte levante di oggi ha regalato uno spettacolare “fiume” di onde increspate in rapido movimento da est verso ovest: eloquenti le immagini del video a corredo dell’articolo, realizzato proprio dalla cittadina di Melito nelle scorse ore.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: