Maltempo, forte vento e freddo in Molise: torna la neve a Campobasso 

La Protezione Civile regionale del Molise ha diramato una allerta meteo arancione per la giornata odierna legata al vento, soprattutto nella zona costiera e nel Molise centrale. Le forti raffiche, che in alcuni casi hanno superato i 70km/h, hanno causato la caduta di alcuni alberi sulle strade. Sulla Provinciale 73, in territorio di Montagano (Campobasso), un grosso tronco ha ostruito la carreggiata che è rimasta chiusa alle auto per consentire la rimozione da parte dei Vigili del Fuoco.

Le temperature hanno registrato un calo drastico e in alto Molise, è tornata la neve. Registrati -7°C a Capracotta, il comune montano più alto del Molise, oltre 1.460 metri sul livello del mare. Minima di -4°C a Pietrabbondante, -3°C a San Pietro Avellana, -2°C a Campobasso, imbiancata dalla neve oggi. Per domani 6 febbraio persiste l’allerta gialla su tutto il Molise.

A causa delle condizioni meteo marine sfavorevoli, sono stati rinviati i collegamenti via mare tra il porto di Termoli (Campobasso) e le Isole Tremiti (Foggia). La motonave che effettua il tragitto di passeggeri e merci dall’imbarco molisano all’arcipelago pugliese non è salpata. La Capitaneria di Porto ha diramato un avviso di burrasca.

