Maltempo, ancora neve in Molise: imbiancata Campobasso | FOTO

Dal primo pomeriggio, la neve scende abbondantemente a Campobasso e nell’hinterland, in Molise, regalando paesaggi incantevoli. In questo momento, sul capoluogo si registra una temperatura di -2°C: splendide le immagini della gallery scorrevole in alto, che mostrano la città imbiancata. La neve ha interessato nuovamente l’alto Molise, come a Capracotta, dove oggi è stata registrata una minima di -8°C. Deboli nevicate avvengono a tratti anche a quote prossime alla pianura altrove, seppur intermittenti.

Per domani, la Protezione Civile regionale ha diramato un’allerta meteo per neve a bassa quota in tutta la regione.

